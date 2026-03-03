İbrahim Yıldız, ailesinin evinin karşısında bulunan mezarlığa defnedildi

17 Ağustos 2025'te şiddetli rüzgarın devirdiği bir ağacın altında kalarak ağır yaralanan İbrahim Yıldız, aylardır sürdürdüğü yaşam mücadelesini 27 Şubat'ta kaybetti.

Yıldız, geçtiğimiz cumartesi günü, İstanbul'un Kartal İlçesi'nde bulunan Soğanlık Mezarlığı'na defnedildi.

ABLASI ELA ALTINAY'DAN PAYLAŞIM

Kardeşinin acısıyla sarsılan oyuncunun ablası Ela Altınay'dan yürek burkan bir paylaşım geldi.

"BURAYA DEFNEDİLEN ÇOK ŞANSLI"

Altınay, kardeşinin mezarının evlerinden göründüğü bir fotoğrafı paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:

Hayırlı sabahlar bir tanem; sabahın rahmeti ve bereketi üzerine olsun. Ne derdik hep? "Buraya defnedilen çok şanslı" ve bu mümkün değildi... Seni salondan izleme fırsatı veren Rabbime hamdolsun. Babamızdan Allah razı olsun. Babacığım ne yaptı etti, seni bize yakın etti. Rahmetin bol olsun.