Icardi, China Suarez ile evleniyor mu? Yüzüklü paylaşım geldi
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ve model sevgilisi China Suarez'in aşkı doludizgin devam ediyor. Amerika'ya tatile giden aşıkların son paylaşımları şaşırttı. Ünlü çiftin yüzüklü fotoğrafı dikkat çekti.
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Wanda Nara'dan olaylı bir şekilde boşanan futbolcu Mauro Icardi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, China Suarez ile yeni bir ilişkiye başladığını ilan etmişti.
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Mutlu birliktelikleri süren ünlü çift, tatil için ABD'ye gitti. Icardi, sevgilisiyle birlikte Miami'de birlikte çekildikleri kareleri, sosyal medyadan yayınladı.
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Icardi, 13.9 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından aşk dolu kareyi 'Seni seviyorum' notuyla sevenlerinin beğenisine sundu.
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Icardi'nin paylaşımındaki yüzükler takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Ünlü çiftin yüzüklerini görenler "Evleniyorlar mı?" diye araştırmaya başladı.