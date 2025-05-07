Icardi, China Suarez ile evleniyor mu? Yüzüklü paylaşım geldi

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ve model sevgilisi China Suarez'in aşkı doludizgin devam ediyor. Amerika'ya tatile giden aşıkların son paylaşımları şaşırttı. Ünlü çiftin yüzüklü fotoğrafı dikkat çekti.

Özge Çolak

Özge Çolak
1 / 4
Icardi, China Suarez ile evleniyor mu? Yüzüklü paylaşım geldi - Resim : 1

Wanda Nara'dan olaylı bir şekilde boşanan futbolcu Mauro Icardi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, China Suarez ile yeni bir ilişkiye başladığını ilan etmişti. 

2 / 4
Icardi, China Suarez ile evleniyor mu? Yüzüklü paylaşım geldi - Resim : 2

Mutlu birliktelikleri süren ünlü çift, tatil için ABD'ye gitti. Icardi, sevgilisiyle birlikte Miami'de birlikte çekildikleri kareleri, sosyal medyadan yayınladı.

3 / 4
Icardi, China Suarez ile evleniyor mu? Yüzüklü paylaşım geldi - Resim : 3

Icardi, 13.9 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından aşk dolu kareyi 'Seni seviyorum' notuyla sevenlerinin beğenisine sundu.

4 / 4
Icardi, China Suarez ile evleniyor mu? Yüzüklü paylaşım geldi - Resim : 4

Icardi'nin paylaşımındaki yüzükler takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Ünlü çiftin yüzüklerini görenler "Evleniyorlar mı?" diye araştırmaya başladı. 