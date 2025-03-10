Icardi'den sevgilisine romantik doğum günü mesajı: 'Çok şanslıyım, anlatmaya kelimeler yetmez'
Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi, sevgilisi China Suarez’in doğum gününü sosyal medya hesabından yayınladığı romantik poz ve altına düştüğü not ile kutladı.
Wanda Nara ile olaylı bir ayrılık süreci geçiren ve aradığı mutluluğu China Suarez de bulan Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi, sosyal medya hesabından sevgilisiyle mutlu anlarını paylaşmaya devam ediyor.
Icardi, şimdi de sevgilisi China Suarez’in doğum gününü sosyal medya hesabından yayınladığı romantik poz ve altına düştüğü not ile kutladı.
Futbolcu sevgilisiyle karesini paylaşarak, “"Mutlu yıllar benim güzel Chinita'm. Senin gününü seninle paylaşma şansına sahip olduğum için çok şanslıyım. Başına gelen her güzel şeyi, yaşadığımız tüm güzel anları sonuna kadar hak ediyorsun… Çünkü bana gösterdin ki seni yargılayanlar aslında seni gerçekten tanımıyor… Senin yanında olma şansına sahip olan bizlerin, senin için söyleyebileceğimiz sadece güzel sözler var; harika bir kadın, harika bir anne, harika bir arkadaş olduğun için, senin ne kadar büyük bir insan olduğunu anlatmaya kelimeler yetmez… Diliyorum ki hayalini kurduğun tüm hedeflerine ulaşır ve bugün ve her zaman çok mutlu olursun! Seni seviyorum"” diye yazdı.
Öte yandan geçen günlerde Mauro Icardi ile Türkiye'ye gelen China Suarez, İstanbul turu yaparak o anları sosyal medya hesabında paylaşmıştı.