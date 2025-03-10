Icardi'den sevgilisine romantik doğum günü mesajı: 'Çok şanslıyım, anlatmaya kelimeler yetmez'

Futbolcu sevgilisiyle karesini paylaşarak, “"Mutlu yıllar benim güzel Chinita'm. Senin gününü seninle paylaşma şansına sahip olduğum için çok şanslıyım. Başına gelen her güzel şeyi, yaşadığımız tüm güzel anları sonuna kadar hak ediyorsun… Çünkü bana gösterdin ki seni yargılayanlar aslında seni gerçekten tanımıyor… Senin yanında olma şansına sahip olan bizlerin, senin için söyleyebileceğimiz sadece güzel sözler var; harika bir kadın, harika bir anne, harika bir arkadaş olduğun için, senin ne kadar büyük bir insan olduğunu anlatmaya kelimeler yetmez… Diliyorum ki hayalini kurduğun tüm hedeflerine ulaşır ve bugün ve her zaman çok mutlu olursun! Seni seviyorum"” diye yazdı.