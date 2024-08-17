Anasayfa Magazin İdo Tatlıses, Yunanistan’da ödediği hesabı paylaştı: Gırtlağımıza kadar yedik içtik bunu ödedik
İdo Tatlıses, Yunanistan’da ödediği hesabı paylaştı: Gırtlağımıza kadar yedik içtik bunu ödedik
İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, eşi Yasemin Şefkatli ve arkadaşlarıyla birlikte Yunanistan'a gitti. İdo Tatlıses, 5 kişi gittikleri Yunanistan tatilinde restoranda ödedikleri hesabı paylaştı.
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Geçtiğimiz aylarda baba olma heyecanını yaşayan İdo Tatlıses eşi ve arkadaşlarıyla beraber tatiline Yunanistan'da devam etti.
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Yunanistan'a tatile gidenlerin buradaki harcadıkları para gündem olmaya devam ediyor. İdo Tatlıses de 5 kişi gittikleri Yunanistan tatilinde restoranda ödedikleri hesabı paylaştı.
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"Gırtlağımıza kadar yedik içtik 5 kişi hesap bu!" diyen İdo Tatlıses gelen hesabı açık açık paylaştı. İbrahim Tatlıses'in oğlunun paylaşımında ödenen hesabın 71.50 Euro (2647,50) olduğu görüldü. İdo ana yemeklerin ise 10 Euro olduğu vurgusunu da ihmal etmedi.
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Oyuncu Begüm Öner önce Bodrum'a sonra Yunanistan'a gittikten sonra aradaki fiyat farkına değinmişti. Seksenler dizisinin sevilen ismi Begüm Öner, 'ciddi bir fiyat farkı var' dedi.