İdo Tatlıses, Yunanistan’da ödediği hesabı paylaştı: Gırtlağımıza kadar yedik içtik bunu ödedik

"Gırtlağımıza kadar yedik içtik 5 kişi hesap bu!" diyen İdo Tatlıses gelen hesabı açık açık paylaştı. İbrahim Tatlıses'in oğlunun paylaşımında ödenen hesabın 71.50 Euro (2647,50) olduğu görüldü. İdo ana yemeklerin ise 10 Euro olduğu vurgusunu da ihmal etmedi.