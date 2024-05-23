İki yılda 60 kilo verdi! Değişimiyle şaşırtan Yeşim Ceren Bozoğlu ekranlara dönüyor

Yalan dizisi ile ekrana dönmeye hazırlanan ünlü oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu’nun değişimi gündem oldu. 110 kilodan 50 kiloya düşerek 60 kilo vermeyi başaran oyuncunun değişimi kilo vermek isteyenlere de ilham oldu.

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İki yılda 60 kilo verdi! Değişimiyle şaşırtan Yeşim Ceren Bozoğlu ekranlara dönüyor - Resim : 1

Doktorlar dizisinde 'Gestapo' olarak anılan Fikret Eralp karakterine hayat veren Yeşim Ceren Bozoğlu verdiği kilolarla gündeme geldi. 

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İki yılda 60 kilo verdi! Değişimiyle şaşırtan Yeşim Ceren Bozoğlu ekranlara dönüyor - Resim : 2

'O Hayat Benim' dizisindeki kilolu haliyle hafızalara kazınan ve daha sonra kilo vermek için mide küçültme ameliyatı olan Bozoğlu 58 kiloya kadar düşmüştü. 

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İki yılda 60 kilo verdi! Değişimiyle şaşırtan Yeşim Ceren Bozoğlu ekranlara dönüyor - Resim : 3

ÖYalan dizisi ile ekrana dönmeye hazırlanan ünlü oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu’nun değişimi tekrar gündemde. 

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İki yılda 60 kilo verdi! Değişimiyle şaşırtan Yeşim Ceren Bozoğlu ekranlara dönüyor - Resim : 4

Yalan dizisinde Hülya Yılmaz karakterine hayat vermeye hazırlanan Bozoğlu, fit görüntüsü ile konuşuluyor. 110 kilodan 50 kiloya düşerek 60 kilo vermeyi başaran oyuncunun değişimi kilo vermek isteyenlere de ilham oldu. 