Anasayfa Magazin İkinci bir şans verdiler! Halil İbrahim Ceyhan ve Rüya Coriç'in barıştığı iddia edildi
İkinci bir şans verdiler! Halil İbrahim Ceyhan ve Rüya Coriç'in barıştığı iddia edildi
Leyla dizisinin Tufo’su Halil İbrahim Ceyhan ile tescilli güzel ve başarılı oyuncu Rüya Coriç’in barıştığı iddia edildi.
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NOW ekranlarında yayınşanan Leyla: Hayat… Aşk… Adalet… dizisinde Tufan karakterine can veren Halil İbrahim Ceyhan tescilli güzel ve başarılı oyuncu Rüya Coriç’in aşkı tam gaz devam ediyor.
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Üç aydır birlikte olan çift, geçtiğimiz haftalarda ilişkilerinde anlaşmazlık yaşayarak sosyal medya mecralarında birbirlerini takipten çıkarmıştı.
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Ayrılıkları çok kısa süren çift, barıştı. Rüya Coriç'in doğum gününde küslüğü sonlandıran iki isim, sosyal medyada da yeniden takipleşmeye başladı.
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Aşklarını yeniden sürdüren çift, hayranlarından büyük bir destek gördü. Sosyal medya kullanıcıları, ikilinin barışmasını büyük bir mutlulukla karşıladı.