İkinci bir şans verdiler! Halil İbrahim Ceyhan ve Rüya Coriç'in barıştığı iddia edildi

Leyla dizisinin Tufo’su Halil İbrahim Ceyhan ile tescilli güzel ve başarılı oyuncu Rüya Coriç’in barıştığı iddia edildi.

Elele Online

Elele Online
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İkinci bir şans verdiler! Halil İbrahim Ceyhan ve Rüya Coriç'in barıştığı iddia edildi - Resim : 1

NOW ekranlarında yayınşanan Leyla: Hayat… Aşk… Adalet… dizisinde Tufan karakterine can veren Halil İbrahim Ceyhan tescilli güzel ve başarılı oyuncu Rüya Coriç’in aşkı tam gaz devam ediyor.  

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İkinci bir şans verdiler! Halil İbrahim Ceyhan ve Rüya Coriç'in barıştığı iddia edildi - Resim : 2

Üç aydır birlikte olan çift, geçtiğimiz haftalarda ilişkilerinde anlaşmazlık yaşayarak sosyal medya mecralarında birbirlerini takipten çıkarmıştı. 

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İkinci bir şans verdiler! Halil İbrahim Ceyhan ve Rüya Coriç'in barıştığı iddia edildi - Resim : 3

Ayrılıkları çok kısa süren çift, barıştı. Rüya Coriç'in doğum gününde küslüğü sonlandıran iki isim, sosyal medyada da yeniden takipleşmeye başladı.  

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İkinci bir şans verdiler! Halil İbrahim Ceyhan ve Rüya Coriç'in barıştığı iddia edildi - Resim : 4

 Aşklarını yeniden sürdüren çift, hayranlarından büyük bir destek gördü. Sosyal medya kullanıcıları, ikilinin barışmasını büyük bir mutlulukla karşıladı. 