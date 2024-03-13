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İkinci çocuklarını kucaklarına almaya hazırlanan Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu'ndan yeni poz
Şimdilerde ikinci çocuklarını kucaklarına almak için gün sayan Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu, yeni karelerini sosyal medya hesabından paylaştılar.
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Oyuncu çift Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu, 2021 yılında dünyaevine girmişti. Ünlü çift, 2022 yılının Mart ayında ise ilk çocukları olan Zeynep'e kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.
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Ünlü çift kızlarının yüzünü ilk defa doğum gününde göstermişti.
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Ölmez ve Çeşmioğlu çifti, ikinci bebeklerinin müjdesini de geçtiğimiz aylarda verdi. Şimdi de 4 kişilik aile olmadan önce yeni pozlarını yayınladılar.
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Daha önce kızları Zeynep'i kucaklarına almadan verdikleri pozu yenilediler.