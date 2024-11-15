İkinci kez anne olmayan hazırlanan Jennifer Lawrence'ın şık hamilelik stili

Ünlü oyuncu Jennifer Lawrence, 14 Kasım 2024'te Los Angeles, Kaliforniya'daki Hammer Müzesi'nde düzenlenen "Bread & Roses" Los Angeles galasına katıldı. İkinci kez anne olmayan hazırlanan Jennifer Lawrence'ın zarif hamilelik stili beğeni topladı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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İkinci kez anne olmayan hazırlanan Jennifer Lawrence'ın şık hamilelik stili - Resim : 1

34 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu Jennifer Lawrence, 14 Kasım Perşembe günü Los Angeles'taki Hammer Müzesi'nde düzenlenen Bread & Roses galasına zarif, omuzları açık, kalp yakalı bir elbiseyle katıldı.  

Fotoğraf: Getty 

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İkinci kez anne olmayan hazırlanan Jennifer Lawrence'ın şık hamilelik stili - Resim : 2

İkinci kez anne olmayan hazırlanan Lawrence, kulak arkasına sıkıştırdığı saçları ve küçük gümüş küpeleriyle kırmızı halıda yürürken karnını tutarak poz verdi. 

Fotoğraf: Getty 

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İkinci kez anne olmayan hazırlanan Jennifer Lawrence'ın şık hamilelik stili - Resim : 3

Jennifer, birkaç hafta önce hamilelik haberinin ardından ilk kez kırmızı halıda boy göstererek yapımcılığını üstlendiği bir belgeselin galasına katılmıştı.

Fotoğraf: Getty 

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İkinci kez anne olmayan hazırlanan Jennifer Lawrence'ın şık hamilelik stili - Resim : 4

Aynı zamanda yapımcılığını da üstlendiği Zurawski v Texas galasında beyaz, kısa kollu trençkot tarzı bir elbiseyle göz alıcı görünüyordu. Elbisede siyah düğmeler ve karnının üzerine bağlanmış bir kemer vardı.

Fotoğraf: Getty 