İkinci kez anne olmayan hazırlanan Jennifer Lawrence'ın şık hamilelik stili
Ünlü oyuncu Jennifer Lawrence, 14 Kasım 2024'te Los Angeles, Kaliforniya'daki Hammer Müzesi'nde düzenlenen "Bread & Roses" Los Angeles galasına katıldı. İkinci kez anne olmayan hazırlanan Jennifer Lawrence'ın zarif hamilelik stili beğeni topladı.
34 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu Jennifer Lawrence, 14 Kasım Perşembe günü Los Angeles'taki Hammer Müzesi'nde düzenlenen Bread & Roses galasına zarif, omuzları açık, kalp yakalı bir elbiseyle katıldı.
Fotoğraf: Getty
İkinci kez anne olmayan hazırlanan Lawrence, kulak arkasına sıkıştırdığı saçları ve küçük gümüş küpeleriyle kırmızı halıda yürürken karnını tutarak poz verdi.
Fotoğraf: Getty
Jennifer, birkaç hafta önce hamilelik haberinin ardından ilk kez kırmızı halıda boy göstererek yapımcılığını üstlendiği bir belgeselin galasına katılmıştı.
Fotoğraf: Getty
Aynı zamanda yapımcılığını da üstlendiği Zurawski v Texas galasında beyaz, kısa kollu trençkot tarzı bir elbiseyle göz alıcı görünüyordu. Elbisede siyah düğmeler ve karnının üzerine bağlanmış bir kemer vardı.
Fotoğraf: Getty