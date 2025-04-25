İkiz oğulları ameliyat olan Yasemin Şefkatli son durumlarını paylaştı
İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin oğulları Emir ve Ayel gözlerindeki sorun nedeniyle operasyon geçirdi. Ünlü çiftten Yasemin Şefkatli bugün ikizlerinin son durumuna ilişkin açıklamada bulundu.
Ünlü çiftin 1 yaşındaki oğulları Sinan Emir ve İbrahim Ayel, gözlerindeki sorun nedeniyle operasyon geçirdi.
"BİZ EVE GELDİK"
Eve geldiklerini belirten ünlü isim, "Biz eve geldik bu arada. Biraz huzursuzluk biraz şişlik dışında bence iyiyiz" ifadelerini kullandı.
TAKİPÇİLERİNE SÜRECİ ANLATTI
Bir paylaşım daha yapan Şefkatli, "Şimdi süreci çok soran olduğu için kısaca özet geçeyim. Bizim doğuştan gözyaşı kanallarımız tıkalıydı. 1 yaşa kadar masaj önerdiler sonra açılmazsa minik bir operasyon dediler. Tabii etrafımda bunu yaşayanlara da sordum bir çoğu bizim sonradan kendiliğinden açıldı. Yaptırmayın işlemi dedi. Şimdi bu öyle bir şey ki çocuklar her sabah gözleri enfeksiyon gibi çapaklı şekilde uyanıyor, açamıyor ve sürekli gözlerini kaşımaktan yara yapıyor, tahriş ediyor. Artık bekleyelim diyemiyorsun o noktada kalıcı olabilir deniyor... Dolayısıyla burada doktor kontrolü de çok önemli. İçimiz rahat etsin diye belki bir iki fikir daha alırsınız başka doktorlardan, bazen tekrar kapanma ihtimali de oluyormuş. Şimdi ilaçlarımızı kullanıp birkaç gün daha masaja devam edip göreceğiz. Her zaman iyisini düşünüyorum, geçti bitti" ifadelerini kullandı.
"BENİM ERKEKLER"
Şefkatli ardından eşi İdo Tatlıses ve oğullarıyla verdikleri pozları "Benim erkekler" notuyla paylaştı.