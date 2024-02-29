İklim Tamkan’dan Fırat Tanış açıklaması: Şiddet nedeniyle uzaklaştırma kararı aldım
Piyanist İklim Tamkan, beraberliğini sonlandırdığı oyuncu Fırat Tanış hakkında 'psikolojik şiddet, tehdit, ısrarlı takip'ten dolayı uzaklaştırma kararı aldırdığını duyurdu.
Piyanist İklim Tamkan, dün sosyal medya hesabından bir süre önce ayrıldığı oyuncu Fırat Tanış hakkında bir açıklama yaptı.
İklim Tamkan, Fırat Tanış'ın ailesi ve yakınlarını da kapsayan şekilde psikolojik şiddet, tehdit ve ısrarlı takibine maruz kaldığını ve uzaklaştırma kararı aldırdığını açıkladı. Tamkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Şiddet zincirinin sessiz halkası olmayı reddediyorum" dedi.
Tamkan'ın açıklaması şöyle:
- "Eylül ayı sonunda beraberliğimi sonlandırdığım Nuri Fırat TANIŞ’ın ayrılık sonrasında beni, ailemi ve yakınlarımı içine çektiği süregelen ağır psikolojik şiddet, tehdit, ısrarlı takip sarmalına karşı uzaklaştırma kararı almış bulunuyorum.
"TARİFİ MÜMKÜN OLMAYAN YARALAR AÇTI"
- Yaşadığım bu tecrübe benim için 'yanlış bir seçimdi' deyip geçemeyeceğim kadar yıpratıcı ve ürkütücü, sürreal bir hikayeye dönüşmüştür.
- Maruz kaldığım şiddet sarmalı bana, aileme ve yakın çevreme şu ana dek hiç karşılaşmadığımız, tanık olmadığımız tarifi ve tahmini mümkün olmayan hisler yaşatmış ve bizde derin yaralar açmıştır.
- Daima her türlü canlıya sevgi ve saygıyla yaklaşmayı ilke edinmiş biri olarak böylesi bir durumda toplumsal, ahlaki ve vicdani sorumluluk taşıdığımın farkındayım.