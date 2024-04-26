İlhan Mansız oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi: İşte küçük Leon...
Azerbaycanlı Lela Leyla ile Ekim 2023’te evlenen İlhan Mansız, 23 Şubat'ta oğlu Leon'u kucağına almıştı. Efsane futbolcu oğlunun fotoğraflarını ilk kez takipçileriyle paylaştı.
1 / 10
Fotoğraf sanatçısı Amanda Capello’ya özel pozlar veren İlhan Mansız-Lela Leyla çifti, oğulları İmre Leon'un pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.
2 / 10
İlhan Mansız'ın 1 yıl evli kaldığı Alman Nina Ritter’den Aimee adında bir de kızı da bulunuyor.
3 / 10
İşte küçük İmre Leon'un pozları...
4 / 10