İlhan Mansız oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi: İşte küçük Leon...

Azerbaycanlı Lela Leyla ile Ekim 2023’te evlenen İlhan Mansız, 23 Şubat'ta oğlu Leon'u kucağına almıştı. Efsane futbolcu oğlunun fotoğraflarını ilk kez takipçileriyle paylaştı.

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İlhan Mansız oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi: İşte küçük Leon... - Resim : 1

Fotoğraf sanatçısı Amanda Capello’ya özel pozlar veren İlhan Mansız-Lela Leyla çifti, oğulları İmre Leon'un pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

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İlhan Mansız oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi: İşte küçük Leon... - Resim : 2

 İlhan Mansız'ın 1 yıl evli kaldığı Alman Nina Ritter’den Aimee adında bir de kızı da bulunuyor.

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İlhan Mansız oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi: İşte küçük Leon... - Resim : 3

İşte küçük İmre Leon'un pozları...

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İlhan Mansız oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi: İşte küçük Leon... - Resim : 4