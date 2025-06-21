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İrem Derici, Anoreksiya Nervoza'yla mücadele verdiği dönemden fotoğrafını paylaştı: Belki hala yenemedim
İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlünen fenomen Nihal Candan, Anoreksiya Nervoza hastalığını yakalanıp yoğun bakımda hayatını kaybetti. Şarkıcı İrem Derici, Nihal Candan'ın ölümü sonrası paylaşım yaparken; kendi mücadelesini de anlattı.
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Anoreksiya Nervoza rahatsızlığıyla mücadele eden sosyal medya fenomeni Nihal Candan, 30 yaşında hayatını kaybetti.
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Nihal Candan'ın vefatının ardından, 2017'de kendisi de bu hastalıkla mücadele eden İrem Derici, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
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İrem Derici; "Kolaydı değil mi? Gitti işte… Ailesi, ağlar ardından ancak. O kadar vicdansızsınız ki anlayamadınız intiharın son raddesini. Nihal mutlu oldu. Ben bunu zor yendim, belki hâlâ yenemedim" ifadelerini kullandı.
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İrem Derici, 2017'de hastanede çekilen fotoğrafını ise "Özel odaya çıktığımda ilk çektirdiğim fotoğraf. 5-6 kilo almış halimdi bu. Kimin ne yaşadığını bilemezsiniz..." notuyla paylaştı.