İlker Aksum, kızı Lila’nın doğumunun 1'inci ayını kutladı
Geçtiğimiz ay kızları Lila'yı kucağına alan oyuncu İlker Aksum sosyal medya hesabından kızı Lila'nın doğumunun 1. ayını kutladı.
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2023 yılında tiyatrocu Dilay Ekmekçioğlu ile hayatını birleştiren İlker Aksum, geçtiğimiz ay kızları Lila'yı kucaklarına almanın sevincini yaşamıştı.
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Mutluluğunu sosyal medya hesabından paylaşan Aksum, kızı Lila’nın doğumunun birinci ayını özel karelerle kutladı.
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Paylaşımına, "Lila’mızın 1’inci ayı" notunu düşen oyuncu, takipçilerinden birçok tebrik mesajı aldı.
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