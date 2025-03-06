İlker Aksum, kızı Lila’nın doğumunun 1'inci ayını kutladı

Geçtiğimiz ay kızları Lila'yı kucağına alan oyuncu İlker Aksum sosyal medya hesabından kızı Lila'nın doğumunun 1. ayını kutladı.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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İlker Aksum, kızı Lila’nın doğumunun 1'inci ayını kutladı - Resim : 1

2023 yılında tiyatrocu Dilay Ekmekçioğlu ile hayatını birleştiren İlker Aksum, geçtiğimiz ay kızları Lila'yı kucaklarına almanın sevincini yaşamıştı.

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İlker Aksum, kızı Lila’nın doğumunun 1'inci ayını kutladı - Resim : 2

Mutluluğunu sosyal medya hesabından paylaşan Aksum, kızı Lila’nın doğumunun birinci ayını özel karelerle kutladı.

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İlker Aksum, kızı Lila’nın doğumunun 1'inci ayını kutladı - Resim : 3

Paylaşımına, "Lila’mızın 1’inci ayı" notunu düşen oyuncu, takipçilerinden birçok tebrik mesajı aldı.

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İlker Aksum, kızı Lila’nın doğumunun 1'inci ayını kutladı - Resim : 4