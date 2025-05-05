İlker İnanoğlu'ndan duygusal paylaşım: Canım annem çok özledim seni
Ünlü oyuncu İlker İnanoğlu'ndan duygusal paylaşım geldi. İnanoğlu, Instagram hesabından annesinin oynadığı filmden bir kareyi yayınlayarak ''Canım annem çok özledim seni'' notunu düştü.
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Filiz Akın, zatürre ve enfeksiyon hastalıkları nedeniyle Mart ayında İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Akın, vasiyeti gereği sadece aile üyelerinin katıldığı bir törenle sessiz sedasız Aşiyan’da toprağa verildi.
Kariyeri boyunca sayısız filmde rol alan ve unutulmaz rolleriyle akıllarda yer eden Filiz Akın'ın ailesinin teşekkür mesajı yayınladı.
Merhum oyuncunun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Çok değerli varlığımız Filiz Akın Köksal’ın vefatı dolayısıyla bizleri yalnız bırakmayan, telefonla arayan, mesaj gönderen, sosyal medyada başsağlığı dileklerini ileten; acımızı paylaşan tüm akraba, dost, meslektaş ve Filiz’i seven herkese en içten teşekkürlerimizi sunarız" ifadeleri yer aldı.
Gün geçtikçe anne özlemi artan İlker İnanoğlu, sosyal medyadan annesini anmaya devam ediyor. İnanoğlu, son olarak Instagram hesabından annesinin oynadığı filmden bir kareyi yayınlayarak ''Canım annem çok özledim seni'' notunu düştü.