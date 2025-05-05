İlker İnanoğlu'ndan duygusal paylaşım: Canım annem çok özledim seni

Merhum oyuncunun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Çok değerli varlığımız Filiz Akın Köksal’ın vefatı dolayısıyla bizleri yalnız bırakmayan, telefonla arayan, mesaj gönderen, sosyal medyada başsağlığı dileklerini ileten; acımızı paylaşan tüm akraba, dost, meslektaş ve Filiz’i seven herkese en içten teşekkürlerimizi sunarız" ifadeleri yer aldı.