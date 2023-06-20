İlker Kaleli'den Sıla'ya romantik doğum günü kutlaması

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Kayıp, Poyraz Karayel ve Öğretmen gibi iddialı yapımlarda rol alan oyuncu İlker Kaleli, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi şarkıcı Sıla'nın doğum günü için Instagram hesabından romantik bir paylaşım yaptı.
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İLKER KALELİ: DURUP BAKMAK BİR TEK SENİNLE...
43 yaşında basan şarkıcı ile birlikte olduğu kareleri paylaşan Kaleli, “Hayat bir tane. Yolları, alkışları ve yokuşlarıyla. Durup bakmak bir tek seninle. Zaman hep gülsün yüzüne benim canım. Doğum günün kutlu olsun” notunu düştü.
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İlker Kaleli bir diğer paylaşımının altına da, ''Bana gülmeyi sevdirdiğin için teşekkür ederim. Yüzün hep gülsün. Nice senelerce. İyi ki varsın.'' yazdı.
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