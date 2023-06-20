İlker Kaleli'den Sıla'ya romantik doğum günü kutlaması

İLKER KALELİ: DURUP BAKMAK BİR TEK SENİNLE...

43 yaşında basan şarkıcı ile birlikte olduğu kareleri paylaşan Kaleli, “Hayat bir tane. Yolları, alkışları ve yokuşlarıyla. Durup bakmak bir tek seninle. Zaman hep gülsün yüzüne benim canım. Doğum günün kutlu olsun” notunu düştü.