İmaj değiştiren Hadise'den kırmızı elbiseli yeni pozlar
Yıllardır sarı saçlarıyla bilinen Hadise, geçtiğimiz günlerde yeni imajıyla herkesi şaşırtmıştı. 39 yaşındaki ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından yeni kareler yayınladı.
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Esas Oğlan dizisindeki cesur sahneleri ile adından sıkça söz ettiren Hadise dün akşam bir davette boy gösterdi.
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Sahne şovları ve iddialı tarzıyla her daim adından söz ettirmeyi başaran 39 yaşındaki ünlü şarkıcı, katıldığı davetten kareleri sosyal medya hesabından yayınladı.
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Saçlarını boyatan Hadise'nin kırmızı pullu elbiseli verdiği pozlar beğeni yağmuruna tutuldu.
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Hadise, "Ben saçımı boyatmak için Belçika'ya uçuyorum. Çünkü 17 yaşından beri benim saçlarımı boyayan en yakın arkadaşım Sevda. Onun dışında kimseye boyatmıyorum. Saçımı boyatmak için dünyanın öbür ucuna uçarım." demişti.