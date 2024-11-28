İmaj değiştiren Hadise'den kırmızı elbiseli yeni pozlar

Yıllardır sarı saçlarıyla bilinen Hadise, geçtiğimiz günlerde yeni imajıyla herkesi şaşırtmıştı. 39 yaşındaki ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından yeni kareler yayınladı.

Özge Çolak

Özge Çolak
1 / 6
İmaj değiştiren Hadise'den kırmızı elbiseli yeni pozlar - Resim : 1

Esas Oğlan dizisindeki cesur sahneleri ile adından sıkça söz ettiren Hadise dün akşam bir davette boy gösterdi. 

2 / 6
İmaj değiştiren Hadise'den kırmızı elbiseli yeni pozlar - Resim : 2

Sahne şovları ve iddialı tarzıyla her daim adından söz ettirmeyi başaran 39 yaşındaki ünlü şarkıcı, katıldığı davetten kareleri sosyal medya hesabından yayınladı. 

3 / 6
İmaj değiştiren Hadise'den kırmızı elbiseli yeni pozlar - Resim : 3

Saçlarını boyatan Hadise'nin kırmızı pullu elbiseli verdiği pozlar beğeni yağmuruna tutuldu.

4 / 6
İmaj değiştiren Hadise'den kırmızı elbiseli yeni pozlar - Resim : 4

Hadise, "Ben saçımı boyatmak için Belçika'ya uçuyorum. Çünkü 17 yaşından beri benim saçlarımı boyayan en yakın arkadaşım Sevda. Onun dışında kimseye boyatmıyorum. Saçımı boyatmak için dünyanın öbür ucuna uçarım." demişti. 