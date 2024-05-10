İmaj değiştiren Hazal Kaya'nın son hali beğeni topladı
Aşk-ı Memnu dizisindeki 'Nihal' rolüyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Hazal Kaya, imaj değişikliğine gitti. Hazal Kaya'nın yeni görüntüsünü sosyal medyada takipçileri tarafından beğenildi.
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2019 yılında meslektaşı Ali Atay ile dünyaevine giren ve iki çocuğu olan Hazal Kaya, açıklamaları ve sosyal medya paylaşımları ile adından söz ettiriyor. Ünlü oyuncu bu kez de yeni imajıyla gündeme geldi.
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Aşk-ı Memnu dizisindeki 'Nihal' rolüyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Hazal Kaya, imaj değişikliğine gitti.
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Kaya, yeni görüntüsünü sosyal medyada takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncu kestirdiği saçlarıyla ilgi gördü.
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Takipçileri ünlü isme; "Bu kadar güzel olamazsın", "Kısa saçla ayrı tatlı olmuş", "Saçlar mükemmel ötesi bayıldım" ,"Güzel kadın" gibi yorumlarda bulundu.