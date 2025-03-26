İnci Taneleri dizisi de final yapmaya hazırlanıyor! Tarih belli oldu
Kanal D’nin sevilen dizisi İnci Taneleri, Perşembe akşamları izleyici ile buluşuyor. Yılmaz Erdoğan’ın gerçek hayattan uyarladığı İnci Taneleri dizisi 45. Bölümde ekrana veda etmesi planlanıyor.
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Yapımını Bkm'nin, yönetmenliğini Şenol Sömez'in yaptığı, Yılmaz Erdoğan'ın yazıp başrolünü oynadığı İnci Taneleri dizisi Perşembe akşamları izleyici ile buluşuyor.
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Başrollerini Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç ve Kubilay Akanın paylaştığı diziden izleyicilere kötü haber geldi.
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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Şenol Sönmez'in yönetmen koltuğuna oturduğu İnci Taneleri yeni bir değişiklik olmazsa 45. bölümde ekrana veda edecek.
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Öte yandan ünlü konuk oyuncuların renk kattığı fenomen dizide son olarak Kamil Güler rol alacak. Ünlü oyuncunun İnci Taneleri’ne Koray rolüyle dahil olacağı ve Selma Ergeç‘in hayat verdiği Piraye’nin eski eşi Koray rolüyle seyirci karşısına çıkacağı öğrenildi.