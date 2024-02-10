“İnci Taneleri” dizisinden “Hatıran Yeter” şarkısıyla ilgili özür açıklaması
Yılmaz Erdoğan'ın yazıp yönettiği ve başrolünde oynadığı ‘İnci Taneleri’ dizisinin yayınlanan son bölümünün ardından, dizinin resmi sosyal medya hesaplarından özür metni yayımlandı.
Kanal D’nin “İnci Taneleri” dizisi reytingleri alt üst etmeye devam ediyor. ‘İnci Taneleri’ dizisinin son bölümünde Azem'in (Yılmaz Erdoğan) Piraye'ye (Selma Ergeç) okuduğu 'Hatıran Yeter' şarkısı sosyal medyada gündem oldu.
Dizinin son bölümünde Yılmaz Erdoğan çıplak sesle “Hatıran Yeter” şarkısını seslendirmiş ve şarkının bestesinin Ferdi Tayfur’a ait olduğunu söylemişti. Bu konuyla ilgili bir özür açıklaması yayınlandı.
Açıklamada “İnci Taneleri’nin 3. bölümünde ilk olarak Ferdi Tayfur ustamızın yorumuyla ünlenen ‘Hatıran Yeter’ şarkısını bestesinin de Ferdi Tayfur’a ait olduğu söylendi. Bu yanlışlık için özür dileriz. Bu şarkının sözleri Şair Ahmet Selçuk İlkan’a, müziği ise Sayın Yılmaz Tatlıses’e aittir. Bu harika eseri hayatımıza katan ustalara saygılarımızı sunuyor, bu vesileyle Sayın Yılmaz Tatlıses’i rahmetle anıyoruz…” cümlelerine yer verildi.
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