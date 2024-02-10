“İnci Taneleri” dizisinden “Hatıran Yeter” şarkısıyla ilgili özür açıklaması

Açıklamada “İnci Taneleri’nin 3. bölümünde ilk olarak Ferdi Tayfur ustamızın yorumuyla ünlenen ‘Hatıran Yeter’ şarkısını bestesinin de Ferdi Tayfur’a ait olduğu söylendi. Bu yanlışlık için özür dileriz. Bu şarkının sözleri Şair Ahmet Selçuk İlkan’a, müziği ise Sayın Yılmaz Tatlıses’e aittir. Bu harika eseri hayatımıza katan ustalara saygılarımızı sunuyor, bu vesileyle Sayın Yılmaz Tatlıses’i rahmetle anıyoruz…” cümlelerine yer verildi.

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