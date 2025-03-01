İnci Taneleri’nde Dilber’in pavyon sahnelerine Ramazan arası verilecek

Kanal D’nin sevilen dizisi İnci Taneleri, Perşembe akşamları izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. İnci Taneleri’nde Dilber’in pavyon sahnelerine Ramazan arası verilecek.

Elele Online

Elele Online
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İnci Taneleri’nde Dilber’in pavyon sahnelerine Ramazan arası verilecek - Resim : 1

Başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan gibi ünlü oyuncuların yer aldığı  İnci Taneleri, Perşembe akşamları izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. 

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İnci Taneleri’nde Dilber’in pavyon sahnelerine Ramazan arası verilecek - Resim : 2

Magazin Burada Net'in haberine göre Hazar Ergüçlü'nün canlandırdığı Dilber karakterinin danslarına Ramazan sınırlaması getirildi.

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İnci Taneleri’nde Dilber’in pavyon sahnelerine Ramazan arası verilecek - Resim : 3

Pavyon sahnelerinin geçen sene olduğu gibi bu sene de Ramazan ayı boyunca yayınlanmayacak.

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İnci Taneleri’nde Dilber’in pavyon sahnelerine Ramazan arası verilecek - Resim : 4

İnci Taneleri dizisi 35. bölümle 6 Mart Perşembe akşamı saat 20.00’de Kanal D ekranlarında izleyicileriyle buluşacak.