İnci Taneleri’nde Dilber’in pavyon sahnelerine Ramazan arası verilecek
Kanal D’nin sevilen dizisi İnci Taneleri, Perşembe akşamları izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. İnci Taneleri’nde Dilber’in pavyon sahnelerine Ramazan arası verilecek.
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Başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan gibi ünlü oyuncuların yer aldığı İnci Taneleri, Perşembe akşamları izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.
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Magazin Burada Net'in haberine göre Hazar Ergüçlü'nün canlandırdığı Dilber karakterinin danslarına Ramazan sınırlaması getirildi.
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Pavyon sahnelerinin geçen sene olduğu gibi bu sene de Ramazan ayı boyunca yayınlanmayacak.
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İnci Taneleri dizisi 35. bölümle 6 Mart Perşembe akşamı saat 20.00’de Kanal D ekranlarında izleyicileriyle buluşacak.