Anasayfa Magazin İnci Taneleri’nin Dilber’i Hazar Ergüçlü’den sevgilisiyle ilgili açıklama: Zaten bana ilgisi varmış, beğeniyorduk birbirimizi
İnci Taneleri’nin Dilber’i Hazar Ergüçlü’den sevgilisiyle ilgili açıklama: Zaten bana ilgisi varmış, beğeniyorduk birbirimizi
İnci Taneleri'nde Dilber karakterini canlandıran ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ünlü oyuncu Efe Çelik ile olan ilişkisi hakkında samimi açıklamalarda bulundu.
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Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü, bir süredir DJ Artz adıyla tanınan sevgilisi Efe Çelik ile aşk yaşıyor. 32 yaşındaki oyuncu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve ilişkisine dair açıklamalarda bulundu.
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Bir yıldır birlikte olduklarını söyleyen oyuncu, Gazete Magazin'e ilişkisi hakkında merak edilenleri anlattı.
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Ergüçlü "Zaten bana bir ilgisi varmış. Benim de ona bir ilgim vardı. Ortak bir arkadaşımız aracılığıyla tanıştık, tesadüf değil. Biliyorduk, birbirimizden haberdardık. Beğeniyorduk birbirimizi" ifadelerini kullandı.
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Ünlü oyuncu "Çok emek veriyoruz karşılıklı birbirimize. Çok seviyoruz birbirimizi. Çok centilmen bir insan. Ben de ne isterse yapmaya çalışıyorum. Birbirimize karşı çok özenli davranıyoruz" dedi.