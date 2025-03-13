İnci Taneleri’nin Dilber’i Hazar Ergüçlü’den sevgilisiyle ilgili açıklama: Zaten bana ilgisi varmış, beğeniyorduk birbirimizi

İnci Taneleri'nde Dilber karakterini canlandıran ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ünlü oyuncu Efe Çelik ile olan ilişkisi hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

Elele Online

Elele Online
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İnci Taneleri’nin Dilber’i Hazar Ergüçlü’den sevgilisiyle ilgili açıklama: Zaten bana ilgisi varmış, beğeniyorduk birbirimizi - Resim : 1

Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü, bir süredir DJ Artz adıyla tanınan sevgilisi Efe Çelik ile aşk yaşıyor. 32 yaşındaki oyuncu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve ilişkisine dair açıklamalarda bulundu. 

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İnci Taneleri’nin Dilber’i Hazar Ergüçlü’den sevgilisiyle ilgili açıklama: Zaten bana ilgisi varmış, beğeniyorduk birbirimizi - Resim : 2

Bir yıldır birlikte olduklarını söyleyen oyuncu, Gazete Magazin'e ilişkisi hakkında merak edilenleri anlattı.

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İnci Taneleri’nin Dilber’i Hazar Ergüçlü’den sevgilisiyle ilgili açıklama: Zaten bana ilgisi varmış, beğeniyorduk birbirimizi - Resim : 3

Ergüçlü "Zaten bana bir ilgisi varmış. Benim de ona bir ilgim vardı. Ortak bir arkadaşımız aracılığıyla tanıştık, tesadüf değil. Biliyorduk, birbirimizden haberdardık. Beğeniyorduk birbirimizi" ifadelerini kullandı. 

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İnci Taneleri’nin Dilber’i Hazar Ergüçlü’den sevgilisiyle ilgili açıklama: Zaten bana ilgisi varmış, beğeniyorduk birbirimizi - Resim : 4

Ünlü oyuncu "Çok emek veriyoruz karşılıklı birbirimize. Çok seviyoruz birbirimizi. Çok centilmen bir insan. Ben de ne isterse yapmaya çalışıyorum. Birbirimize karşı çok özenli davranıyoruz" dedi.