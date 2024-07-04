İnci Taneleri’nin Dilber’i Hazar Ergüçlü’den yeni tatil pozları
İnci Taneleri dizisinde hayat verdiği 'Dilber' karakteri ile büyük bir çıkış yakalayan Hazar Ergüçlü sezonun yorgunluğunu atmak için tatile çıkmıştı. Ergüçlü tatilden yeni pozlarını yayınladı.
1 / 7
Yılmaz Erdoğan, Kubilay Aka ve Selma Ergeç ile başrolleri paylaştığı İnci Taneleri dizisinde Dilber karakterine hayat veren Hazar Ergüçlü şimdilerde sezonun yorgunluğunu atıp, tatilin tadını çıkarıyor.
2 / 7
Tatilden karelerini sosyal medya üzerinden peş peşe paylaşan Ergüçlü, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
3 / 7
Ergüçlü'ye sosyal medyada; "Harika görünüyorsun", "Türkiye'nin en güzel en güçlü kadını harikasın seni seviyorum", "Yine her zamanki gibi güzel" gibi yorumlar yapıldı.
4 / 7