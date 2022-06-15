Influencer Duygu Özaslan ile Can Maxim Mutaf, Paris'te evlendi

Duygu Özaslan, uzun zamandır beraber olduğu Can Maxim Mutaf ile Paris'te evlendi. Çift 3 gün 3 gece düğün yapacak.

1 / 9

Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, geçtiğimiz sene Can Maxim Mutaf'tan evlilik teklifi almıştı. Uzun zamandır beraber olduğu basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf ile Fransa'nın başkenti Paris’te evlendi.

 

2 / 9

EVLENDİK

Duygu Özaslan, nikahından ilk fotoğraflar paylaşarak, "Biz bugün evlendik. Önümüzdeki üç gün için çok heyecanlıyız, hazır mısınız? devamı yarın" notuyla evlendiklerini duyurdu.

3 / 9

Duygu Özaslan, nikahta Project Bridal markalı beyaz mini gelinliğini, The Attico markalı mavi topuklu ayakkabı ile kombinlerken, Chanel markalı kalpli küpeleriyle de lookuna imza attı. 

 

4 / 9

Nikahtan sonraki gün ise prova yemeği gerçekleştiren çift tüm sevenleriyle birlikte oldu.