Influencer Duygu Özaslan ile Can Maxim Mutaf, Paris'te evlendi

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Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, geçtiğimiz sene Can Maxim Mutaf'tan evlilik teklifi almıştı. Uzun zamandır beraber olduğu basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf ile Fransa'nın başkenti Paris’te evlendi.
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EVLENDİK
Duygu Özaslan, nikahından ilk fotoğraflar paylaşarak, "Biz bugün evlendik. Önümüzdeki üç gün için çok heyecanlıyız, hazır mısınız? devamı yarın" notuyla evlendiklerini duyurdu.
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Duygu Özaslan, nikahta Project Bridal markalı beyaz mini gelinliğini, The Attico markalı mavi topuklu ayakkabı ile kombinlerken, Chanel markalı kalpli küpeleriyle de lookuna imza attı.
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Nikahtan sonraki gün ise prova yemeği gerçekleştiren çift tüm sevenleriyle birlikte oldu.