İpek Açar: Eşimle 'İyi ki Doğdun Kayahan' konserinde tanıştık

Geçtiğimiz gün bir programa konuk olan İpek Açar ve Alper Kömürcü, aşklarını ve tanışmalarını ilk kez detaylı bir şekilde anlattı.

"İYİ Kİ DOĞDUN KAYAHAN KONSERLERİ'YLE TANIŞTIK

İpek Açar; "İyi ki Doğdun Kayahan' konserleri vesilesiyle tanıştık. Ben konseri senfonik olarak yapmak istedim ve İskender Paydaş "Alper var çok yetenekli o kalkar bunun altından ancak, bunlar çok kolay şarkıları değil, senfonik aranjelerinin yapılması ve yazılması lazım, ben sizi tanıştırayım, ben de olurum orkestranın içinde ama Alper orkestrayı yönetsin ve aranjeleri yapsın" dedi. İskender tanıştırdı beni" dedi.