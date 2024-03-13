İpek Açar: Eşimle 'İyi ki Doğdun Kayahan' konserinde tanıştık

2015 yılında yaşamını yititren usta sanatçı Kayahan ile evliliğinden 23 yaşında Aslı Gönül adında bir kızı olan İpek Açar, 4 yıl önce Alper Kömürcü ile dünya evine girmişti.
Geçtiğimiz gün bir programa konuk olan İpek Açar ve Alper Kömürcü, aşklarını ve tanışmalarını ilk kez detaylı bir şekilde anlattı.
"İYİ Kİ DOĞDUN KAYAHAN KONSERLERİ'YLE TANIŞTIK
İpek Açar; "İyi ki Doğdun Kayahan' konserleri vesilesiyle tanıştık. Ben konseri senfonik olarak yapmak istedim ve İskender Paydaş "Alper var çok yetenekli o kalkar bunun altından ancak, bunlar çok kolay şarkıları değil, senfonik aranjelerinin yapılması ve yazılması lazım, ben sizi tanıştırayım, ben de olurum orkestranın içinde ama Alper orkestrayı yönetsin ve aranjeleri yapsın" dedi. İskender tanıştırdı beni" dedi.
"BEN ARTIK KİMSEYİ SEVEMEM DİYORDUM"
Açar, "Hayat her seferinde koca koca laflar edince, büyük büyük tokatları bize atmayı çok seviyor. Benim kalbim Kayahan'la dolu, o hayatta olmasa bile bir tane evladımız var, çok özel bir 22 yıl paylaştık ve çok zorlu da bir süreçti. Aslı Gönül 3 aylıkken o hastalıklar tekrar etmeye başladı. Biz kimseye yansıtmadık ama bir yandan da hastalık zorluğuyla uğraşıyorduk. Ben artık kimseyi sevemem, Aslı Gönül'le hayatımı devam ettiririm diyordum" dedi.
"İLK ÇALIŞMAMIZDA 'ÇOK SOĞUK BİR KADIN' DEDİM"
Alper Kömürcü, eşi İpek Açar'a ek olarak duygularını şöyle anlattı: "Ben çok işkolik bir insandım, çok takıntılı bir şekilde günde 18 saat çalışıyordum, üretiyordum. Kendimi hastalık derecesinde geliştirme takıntım vardı. Tamamen kendime odaklıydım. Ben hatta o konserde İpek için 'çok soğuk bir kadın' diye düşündüm... O da konserin stresini yaşıyormuş... Sihir gibi bir şeydi, konserden sonra buluştuk sohbet ediyorduk, o anda ortada bir şey yokken bir şey parladı. Orada çok hızlı büyüdü her şey... Biz çok aşık olduk. Tüm zorlukların üzerinden aşk geldi."