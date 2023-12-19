İpek Açar ve Alper Kömürcü çiftinin mutlu günü! Bebeklerini kucaklarına aldılar

Merhum sanatçı Kayahan'la evliliğinden 23 yaşında bir kızı olan İpek Açar, 2019 yılında Alper Kömürcü ile nikah masasına oturmuştu. 45 yaşındaki sanatçı İpek Açar'dan geçen aylarda müjdeli haber gelmiş, Açar'ın hamile olduğu öğrenilmişti.

İKİNCİ KEZ ANNE OLDU



İpek Açar & Alper Kömürcü çiftinin bebekleri, 14 Aralık Perşembe günü dünyaya geldi.

Muğla Bodrum'da özel bir hastanede gerçekleşen normal doğumla oğullarına kavuşan Açar'ın sağlık durumu iyi.

İpek Açar ile Alper Kömürcü, oğullarına Ömer Alp adını verdi.