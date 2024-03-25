İpek Açar'dan oğlu Ömer Alp ile yeni poz

"ÖMER ALP'İN ADINI ABLASI KOYDU"

Öte yandan İpek Açar-Alper Kömürcü çifti birkaç hafta önce NTV ekranlarında izleyiciyle buluşan “Bambaşka Sohbetler” programına konuk olmuştu.

"İyi ki Doğdun Kayahan" konserleri sayesinde, İskender Paydaş vesilesiyle tanıştıklarını anlatan ikiliden İpek Açar, oğlunun adını Aslı Gönül'ün seçtiğini açıkladı.

Açar, "Doktorlar bir daha hamile kalamayacağımı söyleyince biz de evlat edinmeye karar verdik. O sırada ben hamile kaldım ve Ömer dünyaya geldi. Adını da ablası Aslı Gönül koydu" demişti.