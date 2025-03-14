İrem Derici Bükreş'te isyan etti: Allah aşkına evimize dönelim
Ünlü şarkıcı İrem Derici ve DJ sevgilisi Melih Kunukcu tatil için önce Bükreş sonra Paris'e gitti.
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Bir süredir DJ Melih Kunukcu ile birlikte olan şarkıcı İrem Derici, sevgilisi ile birlikte kısa bir tatile çıktı.
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Tatil için Romanya'nın başkenti Bükreş'i tercih eden Derici, geçirdikleri 3 günün oldukça olaylı geçtiğini dile getirdi.
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Ünlü şarkıcı tatil fotoğraflarını, ''Bükreş’le başlayıp Paris’te biten bu 2.5 günü birine anlatsak adımız mitomana çıkar. Allah aşkına evimize dönelim,'' notuyla paylaştı.
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Ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapmaya devam eden ünlü şarkıcı, ''Dün yaşadıklarımızı başkası yaşasa Balıklı Rum'da tedavideydi'' dedi.