İrem Derici Bükreş'te isyan etti: Allah aşkına evimize dönelim

Ünlü şarkıcı İrem Derici ve DJ sevgilisi Melih Kunukcu tatil için önce Bükreş sonra Paris'e gitti.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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İrem Derici Bükreş'te isyan etti: Allah aşkına evimize dönelim - Resim : 1

Bir süredir DJ Melih Kunukcu ile birlikte olan şarkıcı İrem Derici, sevgilisi ile birlikte kısa bir tatile çıktı.

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İrem Derici Bükreş'te isyan etti: Allah aşkına evimize dönelim - Resim : 2

Tatil için Romanya'nın başkenti Bükreş'i tercih eden Derici, geçirdikleri 3 günün oldukça olaylı geçtiğini dile getirdi.

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İrem Derici Bükreş'te isyan etti: Allah aşkına evimize dönelim - Resim : 3

Ünlü şarkıcı tatil fotoğraflarını, ''Bükreş’le başlayıp Paris’te biten bu 2.5 günü birine anlatsak adımız mitomana çıkar. Allah aşkına evimize dönelim,'' notuyla paylaştı.

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İrem Derici Bükreş'te isyan etti: Allah aşkına evimize dönelim - Resim : 4

Ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapmaya devam eden ünlü şarkıcı, ''Dün yaşadıklarımızı başkası yaşasa Balıklı Rum'da tedavideydi'' dedi.