İrem Derici çocuk kararını değiştirdi: Ürememiz gereken konular var

'HİÇ UĞRAŞAMAM, BOŞA MASRAF' DEMİŞTİ

Bebek isteğiyle takipçilerini de şaşırtan Derici yıllar önce kendisine gelen "Senden çok güzel anne olur İrem" diyen takipçisine "Hiç uğraşamam, boşa masraf" diyerek cevap vermişti.