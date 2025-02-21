İrem Derici çocuk kararını değiştirdi: Ürememiz gereken konular var
İrem Derici, uzun süredir verdiği röportajlarda 'çocuk istemiyorum' açıklamasında bulunuyordu. İrem Derici dün yaptığı paylaşımda bu kararından vazgeçtiğini açıkladı.
Yaptığı paylaşımlar ve sosyal medyada sivri diliyle dikkat çeken şarkıcı İrem Derici, bir süredir yapımcı ve DJ Melih Kunukçu ile birlikte.
Aşkları dolu dizgin devam eden çiftten İrem Derici, sosyal medya hesabından herkesi şaşırtan bir paylaşımda bulundu.
'ÜREMEMİZ GEREKEN KONULAR VAR'
Ünlü şarkıcı paylaşımına "Böyle bizim gibi kocaman gülüşlü, faraş ağızlı bi bebeğimiz olsun Melih Kunukçu. Ürememiz gereken konular var." notunu düştü.
Derici'nin paylaşımına yorum yapan arkadaşı, "Neeeeee! Sen üremezdin" derken ünlü şarkıcı fikrini değiştirdiğini söyledi.
'HİÇ UĞRAŞAMAM, BOŞA MASRAF' DEMİŞTİ
Bebek isteğiyle takipçilerini de şaşırtan Derici yıllar önce kendisine gelen "Senden çok güzel anne olur İrem" diyen takipçisine "Hiç uğraşamam, boşa masraf" diyerek cevap vermişti.