İrem Derici ile Ceylan Ertem arasında sert kavga: Nöbet geçirir gibi...

Ceylan Ertem, Hadise ile İrem Derici'nin sahne performanslarını eleştirerek, ''"Dans edemediğimizi, dans ederken şarkı söyleyemediğimizi kabul etsek mi acaba? Ya da çok iyi çalışmak lâzım, uzun süreli bir emek vermek gerekiyor galiba. Konunun ehli koreograf arkadaşlar, bedenimize, şarkımıza, sahnemize uygun tatlı koreografiler üretebilir belki. Çünkü şu izlediklerim müsamerece çok. Benim fikrim tabii, naçizane" demişti.