İrem Derici ile Ceylan Ertem arasında sert kavga: Nöbet geçirir gibi...
Şarkıcı Ceylan Ertem'in İrem Derici ile Hadise'yi hedef alan açıklamalarının ardından Derici, sert bir açıklamada bulundu.
Ceylan Ertem, Hadise ile İrem Derici'nin sahne performanslarını eleştirerek, ''"Dans edemediğimizi, dans ederken şarkı söyleyemediğimizi kabul etsek mi acaba? Ya da çok iyi çalışmak lâzım, uzun süreli bir emek vermek gerekiyor galiba. Konunun ehli koreograf arkadaşlar, bedenimize, şarkımıza, sahnemize uygun tatlı koreografiler üretebilir belki. Çünkü şu izlediklerim müsamerece çok. Benim fikrim tabii, naçizane" demişti.
İrem Derici, Ceylan Ertem'in açıklamalarının ardından sessizliğini bozdu.
İREM DERİCİ'DEN CEYLAN ERTEM'E: NÖBET GEÇİRİR GİBİ ÖĞÜRÜYORSUN
İrem Derici; "Ceylan Türküsev, pejmürde ablam, sen yıllardır şarkı söylemiyorsun, nöbet geçirir gibi öğürüyorsun, biz bir şey diyor muyuz?" ifadelerini kullandı.
"BENİMLE BAŞA ÇIKAMAYACAĞINIZI KABUL EDİN"
Daha sonra bir paylaşım daha yapan İrem Derici; "Gündeme gelmek isteyen ya bana ya Hadise'ye sarar. Gidin iş güç yapın. Allah aşkına bana bulaşmayın, benimle başa çıkamayacağınızı kabul edin... İrem Derici'yle baş edemezsiniz"" dedi.