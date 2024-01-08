İrem Derici sevgilisi Gökhan Fırat'la Paris pozlarını paylaştı

Şimdilerde yönetmen ve fotoğrafçı sevgilisi Gökhan Fırat ile görülen İrem Derici, yeni aşkını sosyal medyadan sıklıkla paylaşıyor. Birkaç gün önce sevgilisi ile Paris turu yapan İrem Derici, keyifli anları fotoğraflayıp sosyal medya hesabından paylaştı.

'Sonsuza kadar'

Her bir paylaşıma sevgilisini etiketlemeyi unutmayan İrem Derici, gönderisine 'Sonsuza kadar' notunu düştü.

Paris'in aşk köprüsü olarak bilinen 'Aşk kilitleri' sembol haline gelmiş ve yüzlerce yıldır aşıklar tarafından asılıyor. İrem Derici ve Gökhan Fırat'ta romantik gezilerinde asma kilit asarak aşklarını ölümsüzleştirdiler.