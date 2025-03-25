İrem Derici sevgilisiyle fotoğrafını dövme yaptırdı

İrem Derici, yeni sevgilisi DJ Melih Kunukcu ile aşkını ilan ettikten sonra, sevgilisiyle çekildiği bir fotoğrafı vücuduna dövme yaptırdı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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İrem Derici sevgilisiyle fotoğrafını dövme yaptırdı - Resim : 1

Ünlü şarkıcı İrem Derici, geçtiğimiz günlerde aşkını ilan etmişti. DJ sevgilisi Melih Kunukcu ile aşk yaşayan İrem Derici, yeni aşkıyla mutluluk pozlarını peş peşe paylaşmıştı.

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İrem Derici sevgilisiyle fotoğrafını dövme yaptırdı - Resim : 2

Bir programa katılan ünlü şarkıcı İrem Derici, yeni sevgilisi Melih Kunukcu'nun 25 yaşında olduğunu belirtti. Çiftin arasında 12 yaş olduğu öğrenilmişti.

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İrem Derici sevgilisiyle fotoğrafını dövme yaptırdı - Resim : 3

Ünlü şarkıcı, bu kez çok konuşulacak bir harekete imza attı. Derici, sevgilisiyle birlikte çekildiği özel bir fotoğrafı vücuduna dövme yaptırarak aşkını ölümsüzleştirdi. 

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İrem Derici sevgilisiyle fotoğrafını dövme yaptırdı - Resim : 4

Derici, dövmesini sosyal medya hesabından paylaşarak, "İkonik gün, ikonik fotoğraf. Derime kazınmalıydı" notunu düştü.