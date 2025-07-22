İrem Helvacıoğlu karnı burnunda bikinili poz verdi

‘Güneşin Kızları’, ‘Seni Çok Bekledim’, ‘Sen Anlat Karadeniz’, ‘Yürek Çıkmazı’ gibi başarılı projelerde yer alan ünlü oyuncu, 28 Ekim'de Ural Kaspar ile evlenmişti. Hamile olduğu duyurulan İrem Helvacıoğlu, birkaç ay önce bebeğinin kız olduğunu açıklamıştı.

Ural Kaspar ile evli olan İrem Helvacıoğlu, son paylaştığı pozlarında hamilelik sürecinin ilerlediğini gösterdi.

KARNI BELİRGİNLEŞTİ

Göbeğinin belirgin şekilde büyüdüğü görülen Helvacıoğlu'nun yeni fotoğrafları sosyal medyada büyük ilgi gördü.