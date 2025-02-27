Anasayfa Magazin İrem Helvacıoğlu neden kilo aldığını anlattı: "Yemek düzenimiz yok. Ural geç acıkıyor, beni de ona dahil ediyor"
İrem Helvacıoğlu neden kilo aldığını anlattı: "Yemek düzenimiz yok. Ural geç acıkıyor, beni de ona dahil ediyor"
İrem Helvacıoğlu, dün akşam bir markanın düzenlediği özel geceye katıldı. Biraz kilo aldığı gözlemlenen ünlü oyuncu, evlendikten sonra aldığı kilolarla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.
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İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar, geçtiğimiz yıl Ekim ayında dünyaevine girdi. Çiftin nikahına Aslı İnandık, Deniz Baysal, Cansel Elçin, Zeynep Tuğçe Bayat, Ege Kökenli gibi birçok ünlü isim katılmıştı.
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İrem Helvacıoğlu, bir markanın düzenlediği özel geceye katıldı. Biraz kilo aldığı gözlemlenen ünlü oyuncu, evlendikten sonra aldığı kilolarla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.
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Muhabir Online haberien göre oyuncu, beslenme düzeninin eşi Ural Kaspar ile birlikte değiştiğini belirterek, "Yemek düzenimiz yok. Ural geç acıkıyor, beni de ona dahil ediyor. Kırmamak için yiyorum, sonra böyle oluyoruz" diyerek esprili bir şekilde durumu anlattı.
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