İrem Helvacıoğlu, Pamukkale'ye gitti! Çamur banyosu yaptığı anları paylaştı
Son olarak Yürek Çıkmazı dizisi ile karşımıza çıkan İrem Helvacıoğlu, ilk tatilini Pamukkale'de yaptı. Kendini şifalı sulara bıraktı ve çamur banyosu yaptı. O anları sosyal medyadan yayınladı.
Sen Anlat Karadeniz isimli reyting rekortmeni dizide hayat verdiği Nefes karakteri ile yıldızı parlayan oyuncu İrem Helvacıoğlu, son olarak Yürek Çıkmazı ile izleyicinin karşısına çıktı. Dizinin bitmesiyle birlikte arkadaşlarıyla Denizli’ye gitti.
Pamukkale gezisi
Pamukkale travertenlerini ziyaret eden oyuncu, beyaz mayosunu giyip travertenlerde poz verdi. Pamukkale’nin şifalı sularına kendini bırakan güzel oyuncu, travertenlerin içindeki beyaz çamuru üzerine sürerek banyo yaptı.
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