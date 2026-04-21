İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar’ın boşanma anlaşmasına dair detaylar ortaya çıktı: Helvacıoğlu, kızına kendi soyadını verdi

Oyuncu İrem Helvacıoğlu ile işletmeci Ural Kaspar’ın kısa süren evliliği, geçtiğimiz günlerde mahkeme kararıyla resmen sona erdi. 2024 yılında hayatlarını birleştiren ve geçtiğimiz ekim ayında kızları Sora’yı kucaklarına alan çiftin boşanma protokolündeki "soyadı" detayı, hukuki sürecin en dikkat çeken maddesi oldu.



Hürriyet’in haberine göre, tek celsede sonuçlanan davada 6 aylık Sora’nın velayeti anne İrem Helvacıoğlu’na verildi. Ancak taraflar arasında asıl uzlaşma, maddi talepler yerine çocuğun soyadı üzerinden şekillendi.





"OKUL MASRAFINA KARIŞMAM" RESTİ VE SOYADI KARARI



Haber kaynaklarından edinilen bilgiye göre; boşanma sürecindeki fikir ayrılıkları bir restleşmeye dönüştü. İddiaya göre Ural Kaspar, ayrılık aşamasında Helvacıoğlu’na

“Tazminat ve nafaka ödemem, çocuğun okul masrafına da karışmam” dedi.





"O ZAMAN SOYADINI DA VERME"



Bu ifade üzerine İrem Helvacıoğlu’nun “O zaman soyadını da verme” diyerek karşılık verdiği ve Kaspar’ın da “Olur” yanıtını vermesiyle bu kararın resmiyete döküldüğü öğrenildi. Hazırlanan boşanma protokolüne göre Helvacıoğlu; nafaka ve tazminat haklarından feragat ederken, kızı Sora’nın kendi soyadını taşıması konusunda Kaspar ile mutabakata vardı. Sora bebek, bundan böyle babasının değil, annesinin soyadı olan "Helvacıoğlu"nu taşıyacak.



BENZER KARARLAR: TÜLİN ŞAHİN VE IŞIN KARACA



Annenin çocuğuna kendi soyadını vermesi, magazin dünyasında daha önce de benzer hukuki süreçlerle gündeme gelmişti. İrem Helvacıoğlu’nun bu adımı, akıllara geçmişteki benzer davaları getirdi.

Tülin Şahin, kızı Siena Leyla’nın soyadı için 6 yıl süren hukuk mücadelesini geçtiğimiz mart ayında kazandı. Mahkeme kararıyla, Siena’nın "Do Carmo De Noronha" olan soyadı "Şahin" olarak değiştirildi.

Işın Karaca ise 2018 yılında, kızı Mia’nın babasının adının karıştığı olumsuz olaylardan etkilenmemesi için mahkemeye başvurdu. Karaca, açtığı davayı kazanarak kızına kendi soyadını verdi.