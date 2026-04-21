Selahattin Paşalı ve Lara Paşalı ilişki terapisiyle ayrılık iddialarını sonlandırdı
Selahattin ve Lara Paşalı'nın bir süredir konuşulan ayrılık kararı, aldıkları yeni bir kararla yerini barışmaya bıraktı. Çiftin ilişkisindeki krizin nasıl çözüldüğü ve sürecin perde arkası netleşti. İşte detaylar...
Selahattin ve Lara Paşalı çifti, son dönemde haklarında çıkan boşanma iddialarını geride bırakarak evliliklerindeki krizi aşmayı başardı. Bir süredir kamuoyunun gündeminde olan ayrılık söylentileri, çiftin profesyonel destek alarak ilişkilerini onarmasıyla yerini barışma haberlerine bıraktı.
AİLELERİN TAVSİYESİ VE TERAPİ SÜRECİ
Hürriyet’in haberine göre; çiftin yakın çevresinden edinilen bilgiler, geçtiğimiz eylül ayında ciddi bir yol ayrımına gelen ikilinin ayrılık kararı aldığı yönünde. Ancak bu süreçte aile büyüklerinin devreye girmesiyle birlikte ikili, sorunlarını bir uzman eşliğinde çözmeye karar verdi.
Yaklaşık bir ay süren çift terapisi seanslarının ardından aralarındaki anlaşmazlıkları gidermeyi başaran Paşalı çifti, evliliklerine devam etme kararı aldı. Barışma sonrası Lara Paşalı'nın arkadaşlarıyla Akyaka’da kısa bir tatile çıktığı ve ikilinin şu anki ilişkisinin stabil ilerlediği belirtiliyor.
SÜREÇTE NELER YAŞANMIŞTI?
Çiftin evliliğindeki sarsıntı, özellikle sosyal medyadaki bazı hareketliliklerle dikkat çekmişti. Lara Paşalı'nın kişisel sosyal medya hesabından düğün fotoğraflarını kaldırması ve paylaşımlarında alyansının görülmemesi, ayrılık iddialarını güçlendirmişti.
Bu dönemde Selahattin Paşalı’nın projelerindeki rol arkadaşlarıyla yakınlaştığına dair çeşitli spekülasyonlar ortaya atılsa da çifte yakın kaynaklar krizin temel nedeninin ihanet değil, kişisel anlaşmazlıklar olduğunu vurguluyor.
