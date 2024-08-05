Anasayfa Magazin İrem Helvacıoğlu'nun yeni dizisi Karadut'un afişi yayınladı! Afiş sosyal medyada gündem oldu
İrem Helvacıoğlu'nun yeni dizisi Karadut'un afişi yayınladı! Afiş sosyal medyada gündem oldu
Atv'nin Tims&B Productions imzası bulunan yeni dizisi 'Karadut'tan ilk görüntüler ve afiş yayınlandı. Afişi görenler sosyal medyada eleştiri yağmuruna tuttu.
1 / 6
ATV ekranlarında yeni bir dizi izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. İrem Helvacıoğlu'nun başrolünde olduğu Karadut dizisinin ilk teaser ve afişi yayınladı.
2 / 6
Afişi görenler sosyal medyada"Keşke gerçekten dut tutan birini çekselermiş", "Bu afiş için çok mu düşünmüşler", "Resmen Twilightın elmasını dut yapmışlar" gibi yorumlar yaparak eleştiri yağmuruna tuttu.
3 / 6
Aşk, evlilik, aile bağları ve sırları üzerine daha önce işlenmemiş bir öyküyü izleyiciler ile buluşturacak olan 'Karadut' yeni sezonda atv'den izlenecek.
4 / 6
Karadut dizisinin senaryosunu Sırma Yanık kaleme alırken, yönetmen koltuğunda 'Bir Zamanlar Çukurova' ve 'Aldatmak' gibi televizyon tarihine adını yazdırmış projelerin yönetmeni Murat Saraçoğlu oturuyor.