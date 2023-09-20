İrem Helvacıoğlu'nun yeni imajına beğeni yağdı!

Güneşin Kızları, Sen Anlat Karadeniz, Seni Çok Bekledim, Annenin Sırrıdır Çocuk, Kaçış, Yürek Çıkmazı gibi birçok projede rol alan ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu uzun süredir alışageldiğimiz görüntüsü dışına çıkarak imajını tazeledi.

Şimdilerde işletmeci Ural Kaspar ile birliktelik yaşayan ünlü oyuncu yeni imajıyla çok konuşuldu.

Saç rengi, saç şekli ve burnunu değiştiren İrem Helvacıoğlu'nun bir takım estetik operasyon da yaptırdığı söyleniyor.

YENİ İMAJINA BEĞENİ YAĞDI

Saç rengi ve saç şeklini değiştiren İrem Helvacıoğlu'nun son haline beğeni ve yorum yağdı. Ünlü oyuncunun yeni imajına; 'Bu saç sana inanılmaz yakıştı', 'Saç rengin çok güzel oldu', 'Bu saç efsane', 'Çok yakışmış', 'Çok güzelsin' gibi yorumlar yapıldı.