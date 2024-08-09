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İrem Sak ve sevgilisi Furkan Korkmaz’dan radikal karar! Artık Türkiye’de yaşamayacaklar
NBA'deki başarılı performansıyla dikkat çeken Türk basketbolcu Furkan Korkmaz, yeni sezonda Monaco forması giymeye hazırlanıyor. İrem Sak da sevgilisinin peşinden giderek Monaco'ya yerleşecek.
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Ünlü oyuncu İrem Sak, iki yıldır kendisinden 11 yaş küçük basketbolcu Furkan Korkmaz ile birliktelik yaşıyor. Sak’ın, genç basketbolcu ile yaşadığı ilişki, hem magazin dünyasında hem de sosyal medyada büyük ilgi görüyor.
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NBA'deki başarılı performansıyla dikkat çeken Türk basketbolcu Furkan Korkmaz, yeni sezonda Monaco forması giyecek.
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T24'ün haberine göre,Furkan Korkmaz'ın sevgilisi, ünlü oyuncu İrem Sak da Monaco'ya taşınmayı planlıyor. Sak, Korkmaz'ın transfer kararının ardından Monaco'dan ev bakmaya başladı.
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İkilinin Monaco'da birlikte yeni bir başlangıç yapacak olmaları, hem spor hem de magazin dünyasında büyük ilgi gördü.