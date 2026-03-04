Işın Karaca 1.5 yılda 73 kilo verdi: İşte son hali
73 kilo veren Işın Karaca, tatilinden son görüntüsünü paylaştı. Geçmişte tüp mide ameliyatı olan şarkıcı, değişimiyle adından söz ettirdi.
Elele Online
Işın Karaca, son dönemde verdiği kilolarla sık sık gündeme geliyor. 130 kilodan 57 kiloya düşen şarkıcı, değişimiyle yine dikkat çekti.
73 KİLO VERDİ
Eşi Can Yapıcıoğlu ile Tayland'a giden şarkıcı, fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayımladı. Karaca 1.5 yılda toplam 73 kilo verdi.
Bu gönderiyi Instagram'da gör
Geçmişte tüp mide ameliyatı da olan Karaca, "Tek öğün besleniyorum" demişti.
Bu gönderiyi Instagram'da gör