David ve Victoria Beckham, ailesiyle bağını tamamen koparan oğulları Brooklyn'e zeytin dalı uzattı. Beckham çifti, bir süre önce sansasyonel açıklamalarıyla ailesini kamuoyunda yerden yere vuran oğullarının doğum gününü kutladı.

David ve Victoria Beckham, kendileriyle bağını koparan en büyük oğulları Brooklyn'in 27'nci doğum gününü sosyal medyada paylaştıkları eski fotoğraflarla kutladı.

David Beckham, oğlu Brooklyn ile arasındaki soğukluk sürerken, 21. yaş gününde oğlu Cruz'un sadakatini övdü

ZEYTİN DALI UZATTILAR

Brooklyn'in ailesiyle tüm bağlarını kopardığını açıkladığı şoke edici açıklamasından yaklaşık bir buçuk ay sonra, Beckham çiftinin yaptığı kutlama, oğullarına bir zeytin dalı uzatma hamlesi olarak yorumlandı.

"SENİ SEVİYORUZ"

David Beckham, Brooklyn'in çocukluk fotoğraflarını paylaşarak eşi Victoria'yı etiketledi ve "Bugün 27 yaşında. Doğum günün kutlu olsun Bust. Seni seviyoruz" yazdı. Bust, Brooklyn'in çocuklukta kullandığı takma adıydı.

David ve Victoria Beckham çiftinden oğulları Brooklyn'e zeytin dalı - Resim : 2

 Victoria Beckham da oğlunun çocukluk fotoğrafını paylaşarak, "İyi ki doğdun Brooklyn, seni çok seviyorum" diye yazdı.

 