Saadet Işıl Aksoy ile iş insanı Pamir Kıraner boşandı

2014'te Pamir Kıraner ile nikâh masasına oturan Saadet Işıl Aksoy, 2020'de kızı Marisa Gürcan'ı kucağına alarak ilk kez anne olmanın sevincini yaşamıştı.

Ancak ikilinin evliliğinin üstünde bir süredir kara bulutlar dolaşıyordu. Saadet Işıl Aksoy ile Pamir Kıraner'in boşanacağı iddiaları ortaya atılmıştı.

"ÇOK KONUŞMAK İSTEMİYORUM"

Ünlü oyuncu, geçtiğimiz yıl haziran ayında Pamir Kıraner ile boşanma iddialarını doğrulamıştı. Aksoy, "Türkiye'ye kesin dönüşün sebebi biraz da bu. Ama bunu çok konuşmak istemiyorum" demişti.

TARAFLARDAN AÇIKLAMA GELMEDİ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Saadet Işıl Aksoy ile Pamir Kıraner, 12 yıllık evliliklerini sessiz sedasız bitirdi. Taraflardan ayrılıkla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.