İsmail Hacıoğlu, Yılmaz Güney filminin başrol oyuncusu oldu

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Yüksel Aksu’nun yönettiği Cem Karaca'nın Gözyaşları filminde Cem Karaca'ya hayat veren ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu, Yılmaz Güney’in hayat hikayesini beyazperdeye taşıyacak filmde oynayacak.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Cem Karaca’nın Gözyaşları filmindeki performansıyla beğeni kazanan Hacıoğlu, Yılmaz Güney'i canlandıracak ve yönetmen Yüksel Aksu’yla bir kez daha çalışacak.
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Türk sinemasının Çirkin Kral lakaplı efsane oyuncusu Yılmaz Güney'in hayatını konu alacak filmin 2025 yılı başında sete çıkması planlanıyor.
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Film, Güney’in eşi Fatoş Güney’ın “Camları kırın kuşlar kurtulsun” kitabından yola çıkılarak çekilecek.