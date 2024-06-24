İsmail Hacıoğlu, Yılmaz Güney filminin başrol oyuncusu oldu

Yılmaz Güney'in hayatını beyaz perdeye taşıyacak olan filmde, 'Çirkin Kral'ı İsmail Hacıoğlu'nun canlandıracağı bildirildi.

1 / 4
İsmail Hacıoğlu, Yılmaz Güney filminin başrol oyuncusu oldu - Resim : 1

Yüksel Aksu’nun yönettiği Cem Karaca'nın Gözyaşları filminde Cem Karaca'ya hayat veren ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu, Yılmaz Güney’in hayat hikayesini beyazperdeye taşıyacak filmde oynayacak. 

2 / 4
İsmail Hacıoğlu, Yılmaz Güney filminin başrol oyuncusu oldu - Resim : 2

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Cem Karaca’nın Gözyaşları filmindeki performansıyla beğeni kazanan Hacıoğlu, Yılmaz Güney'i canlandıracak ve yönetmen Yüksel Aksu’yla bir kez daha çalışacak. 

3 / 4
İsmail Hacıoğlu, Yılmaz Güney filminin başrol oyuncusu oldu - Resim : 3

Türk sinemasının Çirkin Kral lakaplı efsane oyuncusu Yılmaz Güney'in hayatını konu alacak filmin 2025 yılı başında sete çıkması planlanıyor.

4 / 4
İsmail Hacıoğlu, Yılmaz Güney filminin başrol oyuncusu oldu - Resim : 4

Film, Güney’in eşi Fatoş Güney’ın “Camları kırın kuşlar kurtulsun” kitabından yola çıkılarak çekilecek.