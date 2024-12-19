İstanbul'dan taşınmıştı... Aslıhan Gürbüz, Ayvalık'ta zeytin hasadına başladı
Geçtiğimiz yıl sağlık sorunları nedeniyle setlere ara vererek Ayvalık'a yerleşme kararı alan oyuncu Aslıhan Gürbüz, zeytin hasadı yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.
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Yahşi Cazibe, Zeytin Ağacı, Muhteşem Yüzyıl Kösem ve Ufak Tefek Cinayetler gibi birbirinden başarılı dizilerde rol alan oyuncu Aslıhan Gürbüz, sağlık sorunları nedeniyle setlere ara vermiş ve Ayvalık'a yerleşmişti.
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Ünlü oyuncu, zeytin bahçelerinde geçen günlerini ve hasat sürecini sosyal medya hesabında paylaştı.
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Her işle yakından ilgilenen Aslıhan Gürbüz, fabrikaya gidip yağ sırasına girdiği anların da yer aldığı videoya "Bu da bir emek" notunu düştü.
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Ünlü oyuncu İstanbul'dan taşınma kararını da şu sözlerle anlatmıştı: