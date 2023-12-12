İşte 2023 yılının Türkiye'de en çok aranan şarkı sözleri

2023 yılının bitmesine sayılı gün kala arama motoru Google, Türkiye'de en çok aranan şarkı sözlerinin listesini paylaştı.

İşte 2023 yılının Türkiye'de en çok aranan şarkı sözleri

Bu yıl Türkiye'de birçok şarkı sözü hem dillerden düşmedi hem de hafızalara kazındı. 'Antidepresan', 'Bi tek ben anlarım', 'Ali Cabbar' gibi şarkılar, Türkiye'de bu yılın en çok dinlenen şarkılarından oldu. Peki, Google'da en çok aranan şarkı listesi sıralaması nasıl? İşte yanıtı...

TÜRKİYE'DE 2023 YILINDA EN ÇOK ARANAN ŞARKI SÖZLERİ

10. "Belki" -  Dedublüman

9. "Lento" - Rudy Mancuso

8. "Mockingbird" - Eminem

7. "Aşkın Olayım" - Simge

6. "Manolya" - Burak Bulut & Kurtuluş Kuş

5. "Ali Cabbar"- Emir Can İğrek

4. "Müphem" - Mabel Matiz

3. "Bi' Tek Ben anlarım" - KÖFN

2. "Enercii" - Dilan Polat

1. "Antidepresan" - Mert Demir, Mabel Matiz

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