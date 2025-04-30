İşte Benim Stilim Ceren Topkara kimdir, kaç yaşında? Ne iş yapıyor?

Popüler moda yarışması İşte Benim Stilim haftaiçi her gün TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Yarışmaya bu hafta yeni yarışmacı olarak Ceren Topkara katıldı. Topkara, yarışmaya sonradan katılmasına rağmen sergilediği iddialı tavır ve sempatisiyle kısa sürede büyük beğeni kazandı.

İŞTE BENİM STİLİM CEREN TOPKARA KİMDİR?

Ceren Topkara 23 yaşında. Hakkında çok fazla bilgi bulunmayan Ceren’in maskülen ve retro tarzı, sahne enerjisi, özgüvenli duruşu jürinin hemen dikkatini çekti. Instagram’da 22 bin takipçisi bulunan Ceren Topkara günlük kombinleri, stil önerilerini takipçileriyle paylaşıyor.