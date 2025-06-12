Moda ve stil dünyasının merakla beklediği İşte Benim Stilim, 31 Mart Pazartesi günü yeni sezonuna başladı. İzleyicileri ekran başına kilitleyen yarışmada bu sezon jüri koltuğunda Ivana Sert, Güzide Duran ve Nur Bilen Yavuzer gibi isimler yer alıyor. Sunuculuğunu ise programın vazgeçilmez yüzü Öykü Serter üstleniyor. Hafta içi her gün ekranlara gelen yarışma, moda tutkunlarından yoğun ilgi görüyor.

Yarışmacılar, tarzları ve güzellikleriyle öne çıkarak jüriden en yüksek puanı almak için mücadele ediyor. Bu haftanın dikkat çeken yeni yarışmacılarından biri ise Gizem Taş oldu. Taş'ın programa katılımıyla rekabetin daha da artması bekleniyor.

İşte Benim Stilim Gizem Taş kimdir, kaç yaşında? Ne iş yapıyor?

University of the Arts London'dan mezun olan Gizem Taş, aynı zamanda Moda Akademisi mezunu. Yaş ve nereli olduğuna dair internette bilgi çok fazla bulunmuyor.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Gizem Taş'ın Instagram hesabında 536 takipçisi bulunuyor.