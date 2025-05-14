İşte Benim Stilim Jürisi Nur Bilen Yavuzer: Çarpım tablosunu bilmiyorum

Ivana Sert ve Güzide Duran ile İşte Benim Stilim'de jüri üyeliğini paylaşan Nur Bilen Yavuzer, önceki gün Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan'ın YouTube programına konuk oldu.

Ancak İşte Benim Stilim Jürisi Nur Bilen Yavuzer'in beklenmedik yanıtı magazin dünyasının adeta gündemine oturdu.

'HİÇ MATEMATİK YAPAMAM, ÇARPIM TABLOSU SIFIR'

Aslıhan Doğan Turan, 'Hiç matematik yapamam, çarpım tablosu falan sıfır' diyen Nur Bilen Yavuzer'e, 'Yedi kere sekiz kaç eder?' sorusunu sordu.

'HİÇBİR FİKRİM YOK'

Yavuzer ise 'Hiçbir fikrim yok. Yemin ederim bilmiyorum.' cevabını verdi. Aslıhan Doğan Turan ise şaşırtan itiraf sonrası 'Ama ne kadar kendinle barışıksın, çok güzel bir şey bu' yanıtını verdi.