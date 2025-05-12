İşte Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal'ın zayıflık sırrı
Uzak Şehir dizisinde canlandırdığı 'Alya' karakteriyle büyük beğeni toplayan Sinem Ünsal, İbrahim Selim'in programında samimi açıklamalarda bulundu.
Pazartesi akşamlarının reyting rekorları kıran dizisi Uzak Şehir'de oyunculuğuyla büyük beğeni toplayan Sinem Ünsal, İbrahim Selim'in Youtube kanalına konuk oldu.
Uzak Şehir dizisiyle ilgili açıklama yapan Sinem Ünsal sette en çok güldüğü anların sorulması üzerine, "Gerçekten inanılmaz gülüyoruz. Bir de çok gülen insanlarla çalışıyorum. Ben çok dalağı düşük bir insanım geçenlerde Ozan'a da söyledim keşke sen öyle olmasaydın. O da çok gülüyor. Hatta yoruldukça benim tepkim de gülmek oluyor." ifadelerini kullandı.
Uzak Şehir'in dönüm noktası olduğunu belirten güzel oyuncu, "Uzak Şehir bir dönüm noktası oldu. Şehir değiştirdim, evde uzakta olmaya katlamayan biri olarak çok dönüştürdü. Mesleki olarak da benim için güzel dönüm noktası oldu. Uzak Şehir'in sevileceğini anladım. Bu ekstrem bir şey tabii ki. Okuduğumda bir şeylerin güzel olacağı çok belliydi. Bütün karakterler çok derinlikli yazılmış. Daha sete çıkmadan belliydi bu herkes çok önemsedi. Herkes çok ciddiye aldı işi." açıklamasında bulundu.
'STREÇ FİLMLE MASAYI KAPLIYORDUM'
Temizlik takıntısından da bahseden ünlü oyuncu, ''Sınavlara giriyorduk başka okullarda. Başkasının sırasını kullanma fikri bana çok kötü geliyordu. Streç filme izin veriyorlardı. Kalemim yere düşse kullanamıyordum. Ellerim hep yara bere içerisindeydi yıkamaktan. Temizliğe önem veriyorum. Pandemide kimseyi kapıdan içeri sokmuyordum.'' dedi.