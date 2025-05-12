İşte Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal'ın zayıflık sırrı

Uzak Şehir'in dönüm noktası olduğunu belirten güzel oyuncu, "Uzak Şehir bir dönüm noktası oldu. Şehir değiştirdim, evde uzakta olmaya katlamayan biri olarak çok dönüştürdü. Mesleki olarak da benim için güzel dönüm noktası oldu. Uzak Şehir'in sevileceğini anladım. Bu ekstrem bir şey tabii ki. Okuduğumda bir şeylerin güzel olacağı çok belliydi. Bütün karakterler çok derinlikli yazılmış. Daha sete çıkmadan belliydi bu herkes çok önemsedi. Herkes çok ciddiye aldı işi." açıklamasında bulundu.