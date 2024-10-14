İtalya'da evlenen Reynmen, düğün fotoğraflarını yayınladı

11 Ekim'de İtalya'da Emire Cansu Kurtaran ile dünya evine giren şarkıcı Reynmen, düğün fotoğraflarını paylaştı.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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İtalya'da evlenen Reynmen, düğün fotoğraflarını yayınladı - Resim : 1

Reynmen ve Emire Cansu Kurtaran'ın İtalya Amalfi’de Villa Cimbrone’de gerçekleşen düğün organizasyonu, akşamüstü saatlerinde davetlilerin katılımıyla başladı. Çift, törenin ardından dostlarıyla özel bir yemek yedi.

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İtalya'da evlenen Reynmen, düğün fotoğraflarını yayınladı - Resim : 2

Düğüne, çiftin aile ve yakın arkadaşlarından oluşan 60 kişilik bir davetli grubu katıldı.

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İtalya'da evlenen Reynmen, düğün fotoğraflarını yayınladı - Resim : 3

Reynmen Loro Piana damatlığı, Emire Cansu Kurtaran ise Galia Lahav gelinliğiyle göz kamaştırdı. 

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İtalya'da evlenen Reynmen, düğün fotoğraflarını yayınladı - Resim : 4

Japonya'da balayı yapacak çiftin düğününe ait detayları bugün Reynmen sosyal medya hesabından paylaştı. İşte o kareler...